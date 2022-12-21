ارتفاع اسعار الاستهلاك!

A + A -

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2022، سجل ارتفاعا وقدره 3,74 % بالنسبة لشهر تشرين الاول 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:



- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره3,46 %

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 3,97 %

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 3,49 %

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 2,94 %

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 5,89 %

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2,61 %



وذكرت ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2022 سجل ارتفاعا وقدره 142.37 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2021.



ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.