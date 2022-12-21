حجار إلى المملكة العربية السعودية

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بدعوةٍ من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، توجّه وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، الذي سيُعقد غداً بحضور وزراء ممثّلين لغالبية الدول العربية ومسؤولين عرب رفيعي المستوى. خلال المؤتمر، سيطرح حجّار كافة المواضيع المحوريّة بالنسبة للبنان، أبرزها أزمة النزوح السوري وتداعياتها الاقتصاديّة، الصحيّة، الاجتماعيّة والمعيشيّة، وتأثيرها على مستقبل لبنان الديموغرافي. كما سيطلب من جامعة الدول العربية والإخوة العرب دعم لبنان لمواجهة أزمة النازحين السوريين ومساندته مادياً لمواجهة هذه الأزمة الإنسانيّة التي يعاني منها النازح السوري والمجتمع المضيف على حدّ سواء.