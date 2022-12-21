مولوي: الدعم المصري لـ لبنان مستمر!

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أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على "تصميم اللبنانيين في الداخل والإغتراب لإعادة بناء لبنان على أسس السيادة والقانون، وعلى مبادئ المساواة والعدالة".



وأشار خلال لقاء الجالية اللبنانية في جمهورية مصر العربية، في دارة سفير لبنان في القاهرة علي الحلبي ، الى انه "سمع من المسؤولين المصريين الذين التقاهم وقوفهم الى جانب لبنان ودعمهم المستمر له لما فيه مصلحة الشعب اللبناني"، مكرراً أمامهم تأكيده "العمل الجدي والمتواصل لحماية مجتمعاتنا العربية في إطار تعزيز الأمن العربي المشترك واتخاذ الاجراءات الآيلة الى إعادة الثقة وطمأنة الأشقاء العرب والعالم".



من جهته، رحّب السفير الحلبي بالوزير مولوي ناقلاً إليه تطلعات أبناء الجالية ونظرتهم تجاه لبنان وأملهم الدائم في تحسن الأوضاع في وطنهم.