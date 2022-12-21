إستعدوا ... منخفض جوي قوي يسيطر

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أشارت صفحة𝐖𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐋𝐞𝐛𝐚𝐧𝐨𝐧 ‎ أن مُنخفض جوّي سيعبُر فوق شرق المتوسط نحوى شمال مصر ويؤثر على لبنان اليوم الاربعاء تدريجياً من الظهر الى أولى ساعات الليل بطقس ممطر (بغزارة في بعض المناطق، مع عواصف رعدية وتدني كبير بدرجات الحرارة وثلوج نحو ال 1700-1800متر

(وقد تتدنى اقل بقليل اقصى شمال البلاد) لكنه سرعان ما ينكفئ صباح الخميس مع انخفاض مُستمرّ بدرجات الحرارة للأيام القادمة …

الاربعاء: يتحول تدريجياً الى غير مستقر مع امطار تكون غزيرة في بعض المناطق خاصة جنوباً وتتساقط الثلوج نهاراً على ١٨٠٠متر مع زخات دروان ثم ليلاً على ١٦٠٠م الى ١٧٠٠متر بشكّل مُتقطّع، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلاً، وبين ٤ و ١٣ بقاعاً، وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

يُرجى التنبّة من العواصف الرعدية القوية و الضباب الكثيف على المُرتفعات الجبلية

الخميس: الطقس متقلب غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية صباحاً باكراً والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلاً ، وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

جمعة -سبت -أحد : عودة الإستقرار الكلّي في الأجواء مع تيارات باردة تؤدي الى إنخفاض على درجات الحرارة ساحلاً جبلاً بقاعاً