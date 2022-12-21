حبيقة: لا استبعد أن يتخطى الدولار هذا الرقم

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لم يستبعد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن يتخطى الدولار الأمريكي في السوق السوداء سقف ال 49.000 الفاً قبل نهاية العام، كما توقع bank of America في تقرير سابق له.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، أكد حبيقة الا سلاح بيد المصرف المركزي لمواجهة الأزمة المالية، كما وأنه عاجز عن حماية الليرة والحد من الانهيار، وأوضح حبيقة أن الطلب على الدولار أقوى من العرض، لذلك لا يمكن لمصرف لبنان تطيير العشر مليارات دولار المتبقية لديه.

وعن التدابير التي اتخذتها المصارف بالأمس بتقليص السحوبات بحسب منصة صيرفة ورفع نسبة الحسومات على الحسابات الموجودة لديها، رأى حبيقة أن القطاع المصرفي في حالة فوضى، وهو ينهار أكثر فأكثر بعد فقدان الثقة به.