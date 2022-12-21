4 سوريين يسرقون منتجات البساتين في كفررمان

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أوقفت شرطة بلدية كفررمان أربعة شبان سورين، كانوا يسرقون منتجات البساتين في سهل الميذنة في الاطراف الشرقية للبلدة. وبعد التدقيق بأوراقهم الثبوتية، تبين أن ثلاثة منهم دخلوا الاراضي اللبنانية خلسة، وأحدهم يقود دراجة نارية من دون اوراق، وتم تسليمهم الى الأجهزة الأمنية المختصة لاجراء المقتضى القانوني واستكمال التحقيقات.

تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القرارات التي اتخذتها البلدية وفق ما يؤكد رئيس بلدية كفررمان هيثم أبو زيد الذي يشدد على العمل المستمر والدؤوب لشرطة البلدية في السهر على حماية امن البلدة تحديداً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.