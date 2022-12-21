عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 كانون الأول 2022

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الأخبار: مرضى غسيل الكلى: البقاء للأغنى!

باسيل: جوزف عون قائد الانقلاب

حوار سعودي - إيراني حول الرئاسة والحكومة

باصات المونديال إلى لبنان وشركة قطرية للتشغيل والصيانة؟





الديار: عدم التعويل على قمة بغداد 2 كان في محله... ملف لبنان غاب عن بيانها الختامي

عون يوزّع الرسائل من ميرنا الشالوحي ويدعم مواقف باسيل في الإشكالية الميثاقية

زحمة المغتربين والسياح في المطار تحرّك عجلة الاقتصاد وتضيء شمعة في النفق

نداء الوطن: "شروط وقوائم سوداء"... وإغراءات مالية لمحطات التلفزة

هجمة مصرفية مرتدّة: ميزانية سخيّة لترويج تحميل الدولة خسائر الودائع



اللواء: «رهانات مُفلسة» على دولارات الوافدين وقمم الإقليميين!

بخاري في بكركي يدعم مواقف الراعي.. وبلبلة في السوق السوداء وتطهيرات القضاء

البناء: قمة عمان لدول جوار العراق تؤكد التباعد السعودي الإيراني… وقناة نووية رفيعة / لبنان بعيد عن طاولة المحادثات وعن اللقاءات الثنائية… وإشارة رمزية فرنسية / الدولار في ماراتون الـ 50 ألف ليرة… والسبب ضخ كميات من الليرات المطبوعة /

النهار: الدولار إلى 50 ألفاً... وفرنسا تستعجل الرئيس

الجمهورية: باريس والرياض تستعجلان الرئيس

قمة إقليمية لنزع فتيل الأزمات

l'orient le jour: Sommet en Jordanie pour tenter de soustraire l’Irak à l’influence de l’Iran