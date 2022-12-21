أسرار الصحف ليوم الأربعاء 21 كانون الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عمانية إن المفاوضات غير المباشرة السعودية – اليمنية تحقق المزيد من التقدّم وإن زيارة ثانية متوقعة مطلع العام لوفد سعودي أمني رفيع إلى صنعاء ستفتح طريق المفاوضات المباشرة حول الهدنة وإطار الحل السياسي.

خفايا

قال خبير مالي إن ضخّ مصرف لبنان قرابة خمسة آلاف مليار ليرة في الأسواق استباقاً لموسم الأعياد تسبّب بالضغط على الدولار ورفع سعره رغم تدفقات بدأت وتتواصل حتى نهاية العام ورفضت اعتبار السبب حاجات تمويل الاستيراد بل منع انخفاض سعر الصرف.



اللواء: أسرار

همس

تتحدث مصادر دبلوماسية عن آليات جديدة للتحالفات في جلسات الرئيس مع بداية النصف الثاني من ك2 المقبل.



غمز

يشعر لبنانيون، أخذتهم مباريات المونديال بالملل والضجر، في ظل التأزمات المعيشية والحياتية المتراكمة.



لغز

لماذا ترك مصرف لبنان على نحو خطير عملية تسعير الدولار، حتى في السوق السوداء، للصيارفة المضاربين عشية الاعياد المجيدة؟



نداء الوطن: خفايا

تسود في بعض الأوساط أسئلة عن مرحلة ما بعد إحدى المرجعيات الروحية التي قد تلجأ إلى التنحّي عن مهامها بسبب الوضع الصحّي، حيث بدأ الهمس بحثاً عن هوية من سيخلفها.

عكست انتخابات الإفتاء الأخيرة في كل من طرابلس وعكار ضياعاً وانقساماً على مستوى القيادة في تيار «المستقبل»، وأظهرت بوضوح أن القيادات المستقبلية منقسمة بين «الأحمدين» مع أرجحية لفريق أحمد هاشمية على فريق أحمد الحريري.

حتى الآن، لا يزال الغموض سيّد الموقف بشأن مصير رئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم الذي يُحال إلى التقاعد يوم 24 الجاري ولا قرار بعد بشأن التمديد له.