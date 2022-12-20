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الحكمة مار يوحنا برازيليا احتفلت بالميلاد وإنارة شجرة موادها مفرزة

20
DECEMBER
2022
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اجتمعت عائلة الحكمة مار يوحنا برازيليا من إدارة ولجنة اهل، على تنظيم احتفال ميلادي لثلاثة أيام تخلله احتفال إنارة شجرة العيد التي تعاون على تنفيذها أقسام عديدة من المدرسة بين تلامذة وأساتذة وأهل ونادي التنمية المستدامة. وذلك من ضمن برامج سوق الميلاد الذي نظمته ادارة المدرسة ودعمته لجنة الأهل.

وكانت كلمة للسيدة ديالا خوري، مسؤولة نادي العمل الاجتماعي والتربية على التنمية المستدامة، تحدثت فيها عن اهداف النشاط مشيرة الى أن تلامذة الحكمة اختاروا هذه السنة ان تكون الشجرة من مواد معاد استعمالها و كل ذلك من خلال اعادة فرز كل ما يتم استعماله من قبلهم لاعطائها حياة جديدة وروح جديدة، إنطلاقًا من رمزية شجرة الميلاد التي هي شجرة الحياة و التجدد ..
كما كانت كلمة للأب الرئيس جاد شلوق الذي القى الضوء على أبرز الاسس التي تأسست وفقها الحكمة مار يوحنا برازيليا وكيف كانت السبّاقة على عدّة مستويات وها هي اليوم سبّاقة في خدمة المجتمع والتربية على التنمية المستدامة كنمط عيش والحفاظ على القيم و الاخلاق و البيئة التي هي رمز التجدد الدائم متمنيًا أعيادًا مجيدةً مذكرًا بالمعنى الحقيقي للعيد الذي هو أولاً روح المحبة والسلام والتواضع في قلوب الجميع.

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