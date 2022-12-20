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كنعان يشارك في اجتماع "الشبيبة البوشرية" داعماً للنادي : لحركة تضامنية تحافظ على المنطقة وتحقق اولوياتها

20
DECEMBER
2022
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شارك النائب ابراهيم كنعان في اجتماع الهيئة الادارية لنادي الشبيبة البوشرية برئاسة جان أبو جودة والذي عقد في مقر النادي في مجمع ميشال المر الرياضي، في حضور رئيس المجمع طوني شهوان، والرئيس السابق للنادي سيزار باخوس ومختار البوشرية كمال عبد المسيح، مشدداً على الوقوف الى جانب النادي الأعرق في لعبة الكرة الطائرة ليستعيد موقعه البطل.

وركّز كنعان على اولويات المنطقة وان تكون هناك حركة أهلية بمعزل عن السياسة والحزبيات والانتماءات، للوقوف الى جانب حاجات المنطقة واهلها امنياً واجتماعياً وصحياً، والاهتمام بواقع مستشفياتها، ومعالجة المظاهر غير الأخلاقية في بعض شوارعها من خلال وجود الأغراب عن نسيجها.

واعتبر كنعان ان حركته ستشمل في هذه المرحلة بشكل خاص منطقة الجديدة البوشرية السد وساحل المتن بشكل عام للدفع في اتجاه معالجة هموم الناس واحتياجاتهم بشكل كامل وغير مجتزأ، داعيا كل فعاليات المنطقة للتضامن للحفاظ عليها وتحقيق مطالبها الملحّة كأولوية، خاتماً بالقول "انا جاهز ومعكم، ولا فيتو على أحد ولا عذر لأحد، وحركتي غير مرتبطة لا بالسياسية ولا بالانتخابات البلدية، بل تنطلق من مصلحة المنطقة والظروف المعيشية والاجتماعية الاستثنائية التي نمر بها".

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