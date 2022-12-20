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خاص-هل من جلسة حكومية ثانية قبل الأعياد؟

20
DECEMBER
2022
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بعد المعلومات عن إمكان وجود نيّة لعقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء أكدت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للـtayyar.org أن الأمر احتمال وارد وهو حق يحتفظ به رئيس حكومة تصريف الأعمال كونه من صلاحيته.

وتابعت المصادر بالقول لا يمكن أن تبقى الأمور عالقة بين الرأي والرأي الآخر، معتبرة أن التوتر الذي أحدثه انعقاد مجلس الوزراء في المرة السابقة أمر سياسي علماً أن رئيس الحكومة لا يرغب باستفزاز أحد بقدر ما يتطلّع الى الحفاظ على تسيير حاجات الناس الملحة.

في هذا الوقت وبعدما أكدت بعض المعلومات أن هناك عدداً من الوزراء بات غير متحمس على المشاركة في جلسة حكومة بعد الشرخ الذي أحدثته الجلسة الأخيرة، أكدت مصادر حزب الله لموقعنا، أنه الى الآن لا توجه لعقد جلسة للحكومة لدى الرئيس ميقاتي ولا موقف مسبقاً للحزب من الدعوة قبل معرفة طبيعة الجلسة والبنود المطروحة وبناء عليه نقرر.

الى ذلك لفتت مصادر وزارية لموقعنا الى ان هناك محاولة قائمة لعقد جلسة حكومية ثانية لكن الامر شبه مستحيل قبل الأعياد لأن هناك جهات سياسية من الواضح انها باتت غير متحمسة لذلك.

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