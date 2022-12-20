تحذير هام إلى اللبنانيين!

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أعلن رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا، في تصريح، أنّ "نسبة الانفلونزا الموسمية هذه السنة في العالم في زيادة مخيفة عن عام 2019 بنسبة فاقت 35 في المئة عموماً، 40 في المئة منهم لدى الاطفال (أقل من خمس سنوات في أوروبا). ولا ندري في لبنان عدد الاعداد ربما يكون أكثر لغياب الاحصائيات".

وأوضح أنّ علامات الانفلونزا الموسمية هي ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية، عطس، ألم في العضلات، صداع، سيلان الانف وسعال مع مخاط، وقلة اشتهاء الاكل، وهي تختلف عن نزلة البرد كانسداد الانف والعطس.

وأشار إلى أنّ هذه الانفلونزا تسمى "النزلة الوافدة"، وتسببها الفيروسات المنتشرة التي تزداد بخاصة في فصل الشتاء أو الفصل البارد وتصيب الجهاز التنفسي، وممكن أن تستمر لفترة طويلة وتؤدي إلى الوفاة أحياناً، وإلى دخول الكثير من الحالات إلى غرف العناية المركزة وبخاصة للمعمرين والفئات التي تعاني من الامراض المزمنة كالسكري والقلب وضعف المناعة والنساء الحوامل والاطفال أقل من خمس سنوات. لذلك نوصي بأخذ اللقاح الذي يحمي اكثر من 80 بالمائة، بالإضافة إلى وضع الكمامات في التجمعات ومناسبات الاعياد والمدارس وغسل اليدين.

وأكّد أنّ "خطورة الوضع أنّ تأتي الانفلونزا مع حالات الكورونا، ما يزيد نسبة دخول المصابين إلى غرف العناية المركزة ونسبة الوفيات".