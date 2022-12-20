شقيقان نفّذا عملية سرقة من داخل شقة في المبنى حيث يعملان بصفة ناطور وفصيلة عرمون تكشف هويتهما وتوقفهما

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 12-12-2022، ادعى لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي المدعو:

ص. ف. (من مواليد عام 1961، أميركي الجنسية)

ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /5000/ دولار أميركي، ومصاغ ذهبي تُقدَّر قيمته بحوالى /30،000/ دولار أميركي من داخل منزله الكائن في محلة عرمون-شارع سوق الجملة.

على الفور ونتيجة التحريات والاستقصاءات التي قام بها عناصر الفصيلة المذكورة، تم الاشتباه بشخصين يعملان بصفة ناطور في المبنى الذي يسكن فيه المدعي وهما الشقيقان:

م. س. (من مواليد عام 2003، سوري)

م. س. (من مواليد عام 2005، سوري)

من خلال المتابعة وبأقل من 24 ساعة، جرى توقيفهما في المحلة ذاتها.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وأنهما في أثناء خروج (ص. ف.) من المنزل، استغلاّ غيابه ودخلا من نافذة الحمام ونفّذا عملية السرقة.

أودعا مع المضبوطات المرجع المعني للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.