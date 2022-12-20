مولوي تابع زيارته للقاهرة واجتمع مع نظيره المصري: بحث تركز على تعزيز قنوات الإتصال فى ضوء التحديات الأمنية

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تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والوفد المرافق له زيارته الرسمية الى القاهرة لليوم الثاني، حيث إجتمع مع نظيره المصري محمود توفيق في مقر وزارة الداخلية المصرية.



وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة الى آخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.



وأعرب الوزير مولوي عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، وأوضح أن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكدا إهتمام لبنان بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية المصرية عن ترحيبه بزيارة الوزير مولوي للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة لبنان الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين ، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها في ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وزار الوزير مولوي أكاديمية الشرطة في القاهرة حيث التقى مساعد وزير الداخلية رئيس اكادمية الشرطة اللواء هاني ابو المكارم، واطلع على سير التدريبات التي يخضع لها العناصر والضباط.