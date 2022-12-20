وزير الاشغال اعطى توجيهاته للبقاء على جهوزية تامة لمراكز جرف الثلوج منعاً لإقفال الطرق

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم، اجتماعاً مع المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس والمديرين الإقليمين في الوزارة.

واطلع حميه خلال الاجتماع من المجتمعين على اخر الاستعدادات والتحضيرات الضرورية لمراكز جرف الثلوج، وجهوزية الآليات بعد ان تمت صيانتها أخيرا.

واعطى حميه توجيهاته بضرورة البقاء على جهوزية تامة في المراكز المعتمدة كافة، مؤكداً "اهمية التواصل مع الاجهزة المعنية في وزارة المالية لإنجاز كامل الملفات المعنية في هذا الخصوص".