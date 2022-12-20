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المكاوي ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في جبل لبنان بحث في اجراءات ضبط الامن في الاعياد

20
DECEMBER
2022
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ترأس محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في مكتبه في سرايا بعبدا، اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في المحافظة، في حضور قائد منطقة جبل لبنان العسكرية العميد الركن وليد عبد الغني، قائد درك منطقة جبل لبنان العقيد جهاد الأسمر، رئيس فرع معلومات قوى الأمن الداخلي في جبل لبنان العقيد جورج خيرالله، رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد طوني معوض، المدير الإقليمي لجهاز أمن الدولة في جبل لبنان العقيد مروان صافي، رئيسي دائرتي أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية المقدم أنطونيوس القزي والمقدم زاهر يحيا، آمر مفرزة بعبدا القضائية العقيد عماد الجمل والمقدم وليد إسبر عن معلومات أمن عام جبل لبنان.

في مستهل الإجتماع، رحب المحافظ المكاوي بالحضور، منوها” بالجهود المبذولة لتوفير الأمن والإستقرار للمواطنين، وأجرى تقييما” للتدابير التي سبقت ورافقت الإنتخابات النيابية والنجاح الذي تحقق في هذا المجال”، داعيا إلى “رفع الجهوزية مجددا للبدء بالتحضير للإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستجرى بعد أشهر قليلة”.

وتطرق المحافظ المكاوي إلى حملة الفحوصات المخبرية التي أطلقها للتثبت من سلامة المياه المعبأة للشرب والتدابير التي اتخذها بعد ورود النتائج والمتابعة الحثيثة التي يتولاها توصلا الى تأمين سلامة المواطنين.

بعد ذلك، تطرق المحافظ المكاوي إلى موضوع مكافحة الفساد في الادارة، معربا عن امله في “ان تتكلل الجهود القضائية المشرفة على التحقيقات بالنجاح لتوفير أفضل الخدمات للمواطن بلا عناء أو تكدير”.

واوضح المحافظ، انه “اوصى البلديات سابقا بتركيب كاميرات مراقبة من شأنها مساعدة القوى الأمنية على ضبط مرتكبي الجرائم كما والإسهام في تعزيز الأمن الإستباقي، وفي هذا الإطار سوف يقوم باطلاق العمل في عدد من شبكات الكاميرات في أكثر من منطقة في جبل لبنان بدءا من بلاط ومستيتا وقرطبون والفيدار، على أمل تعميمها في جميع مناطق جبل لبنان”.

وختم المحافظ المكاوي، داعيا الجميع الى “التنسيق من أجل ضبط الأمن خلال فترة الأعياد، آملا “ان تحمل للبنان واللبنانيين الخير والطمأنينة والإستقرار”.

بعد ذلك، نوقشت التقارير التي عرضها ممثلو القيادات العسكرية والأمنية والاستعدادات الجارية لمواكبة الإستحقاقات المقبلة.

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