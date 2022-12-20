اقفال سوبر ماركت بالشمع الاحمر وتوقيف صاحبه

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استكمل مندوبو مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي الاجراءات القانونية، المتعلقة بضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في سوبرماركت في كفرحتى ، وبناء لاشارة من النيابة العامة في الجنوب بشخص رئيسها القاضي رهيف رمضان وفي حضور رئيس مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج ومؤازرة امنية من جهاز الامن العام في مدينة صيدا ، تم تلف البضاعة المضبوطة واقفال مكان المخالفة بالشمع الاحمر وتوقيف صاحبه .

كما تابعت فرق المصلحة دورياتها في مناطق برج رحال ديرقانون ، النهر ، و ارزي ، وتم تنظيم 4 محاضر ضبط في الزرارية بسبب مخالفة اصحاب المولدات واصحاب المحطات للتسعيرة الرسمية.