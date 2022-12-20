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استقصاءات مكثّفة للأمن توقع بعصابة سرقة في عكار!

20
DECEMBER
2022
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة, بلاغٌ جاء فيه: "في إطار المتابعة التي تقوم بها القطعات العملانية في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السّرقة وملاحقة المتورطين وتوقيفهم, بعد أن حصلت عدّة عمليات سلب وسرقة للعديد من المحلّات التّجارية والمنازل في منطقة الحصنية في قضاء عكّار، وجوارها".

وأضاف, "على إثر ذلك، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية الى تحديد هويّتَي شخصَين من أفراد العصابة، وهما: ر. ح. (مواليد عام 1996، لبناني), و. ح. (مواليد عام 1996، لبناني) بتاريخ 9-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريّاتها من توقيفهما في بلدة عرقا".

وتابع, "بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذهما العديد من عمليات السّرقة، بالاشتراك مع آخرين". 

واستكمل, "كما تبيّن أنّه يوجد بحقّ الأوّل مذكّرتَي توقيف بجرم سرقة واستيلاء على سلاح أميري وسلب، والثّاني بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة. أودعا القضاء المختص بناءً على اشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة".

وأشار البلاغ الى أنّه, "في سياقٍ منفصل، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، أوقفت قوّة من مفرزة حلبا القضائية، في بلدة أكروم، أحد النّاشطين بسرقة السّيارات وتجارة الأسلحة، ويدعى: ا. خ. (مواليد عام 1990، لبناني) المقلب "باجو" وهو مطلوب للقضاء بموجب /8/ مذكّرات عدلية بجرائم سرقة سيّارات وتجارة أسلحة وسرقة ومخدّرات، وقد ضبطت بحوزته كميةً من المخدّرات".

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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