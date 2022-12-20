ريسيتال ميلادي بعنوان "نغمة فرح و سلام" أقامته الهيئة الإدارية لنادي شبيبة معاد

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لمناسبة عيد الميلاد المجيد، اقامت الهيئة الإدارية لنادي شبيبة معاد ريسيتال ميلادي بعنوان "نغمة فرح و سلام" احيته كارلا رميا. استهل الحفل بكلمة ترحيبية من امين سر النادي نادين حنا حبيب ثم كلمة لرئيس النادي جو صقر الذي اعتبر ان ميلاد يسوع المسيح هو اعظم حدث في العالم بحسب وصف الشاعر سعيد عقل. الريسيتال الذي فاق عدد الحضور فيه ٢٠٠ شخص شهد اطلالة خاصة للفنان طوني حنا الذي اطرب الحضور بصوته الأصيل.

حضر الحفل اهالي بلدة معاد و القرى المجاورة، رئيس بلدية غلبون المهندس ايلي جبرايل، الحاكم غابي جبرايل، مختار معاد انطوان الحاج، مختار بلدة شموت ايلي سليمان و رئيس نادي عمشيت يوسف القصيفي. تتمنى اللجنة الإدارية لنادي شبيبة معاد ان يحمل هذا العيد الفرح و السلام للبنان.