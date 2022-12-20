نصار في افتتاح مهرجان “بنص جونية”: نثني على جهود البلدية في تنظيم النشاطات

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افتتحت بلدية جونية، المهرجان الميلادي “بنص جونية” برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، وفي حضور النواب: ندى البستاني، سليم الصايغ وفريد الخازن، رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح ورئيس بلدية جونية جوان حبيش، شانتال عون باسيل وحشد من الفاعليات واهالي المنطقة.

خلال الجولة في أرجاء المهرجان، أثنى الوزير نصار على “جهود البلدية واتحاد البلديات في تنظيم نشاطات هذا المهرجان بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها”، متمنياً ان “يمن الله علينا هذه الفرحة ويديم المحبة والوفاق بين نواب المنطقة التي تنعكس ايجابا على المنطقة ولبنان”.

وعن حركة الوافدين الى لبنان في فترة الاعياد، أكد نصار أنه “بالرغم من كل المشاكل التي تعترضهم عند وصولهم الى المطار، هم مصرون على زيارة لبنان وتمضية الاعياد في هذا الوطن الحبيب”.

البستاني

وتمنت النائبة البستاني اعيادا مجيدة للجميع، داعية الله ان يحمل العام المقبل كل الخير والصحة للجميع.

عون

أما عون، فأملت في “ظل الظروف التي نمر بها ان يمن الله علينا بالفرح والعيد، خصوصا واننا نلمس التضامن بين اللبنانيين جميعا ومساعدتهم لبعض، وانا اقول اننا نحن من نخلق الاجواء الفرحة في قلب اي طفل او انسان، وهذا في حد ذاته انجاز لنشر الفرح على اوسع نطاق بين الناس”.

يذكر ان المهرجان يستمر حتى 23 الحالي من الساعة الخامسة عصراً حتى منتصف الليل، ويضم نشاطات مختلفة من وحي العيد.