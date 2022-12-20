living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نصار في افتتاح مهرجان “بنص جونية”: نثني على جهود البلدية في تنظيم النشاطات

20
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افتتحت بلدية جونية، المهرجان الميلادي “بنص جونية” برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، وفي حضور النواب: ندى البستاني، سليم الصايغ وفريد الخازن، رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح ورئيس بلدية جونية جوان حبيش، شانتال عون باسيل وحشد من الفاعليات واهالي المنطقة.

خلال الجولة في أرجاء المهرجان، أثنى الوزير نصار على “جهود البلدية واتحاد البلديات في تنظيم نشاطات هذا المهرجان بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها”، متمنياً ان “يمن الله علينا هذه الفرحة ويديم المحبة والوفاق بين نواب المنطقة التي تنعكس ايجابا على المنطقة ولبنان”.

وعن حركة الوافدين الى لبنان في فترة الاعياد، أكد نصار أنه “بالرغم من كل المشاكل التي تعترضهم عند وصولهم الى المطار، هم مصرون على زيارة لبنان وتمضية الاعياد في هذا الوطن الحبيب”.

البستاني

وتمنت النائبة البستاني اعيادا مجيدة للجميع، داعية الله ان يحمل العام المقبل كل الخير والصحة للجميع.

عون

أما عون، فأملت في “ظل الظروف التي نمر بها ان يمن الله علينا بالفرح والعيد، خصوصا واننا نلمس التضامن بين اللبنانيين جميعا ومساعدتهم لبعض، وانا اقول اننا نحن من نخلق الاجواء الفرحة في قلب اي طفل او انسان، وهذا في حد ذاته انجاز لنشر الفرح على اوسع نطاق بين الناس”.

يذكر ان المهرجان يستمر حتى 23 الحالي من الساعة الخامسة عصراً حتى منتصف الليل، ويضم نشاطات مختلفة من وحي العيد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout