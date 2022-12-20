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تدابير صارمة.. تعميم لمولوي بشأن ليلة رأس السنة!

20
DECEMBER
2022
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عمم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على محافظتي بيروت وجبل لبنان والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام وجهاز أمن المطار وأمانة سر مجلس الامن الداخلي المركزي، باتخاذ التدابير الرادعة والصارمة لمنع اي كان من إطلاق النار بمناسبة رأس السنة.

وجاء في التعميم: "حيث أن قيادة جهاز أمن المطار قد أشارت بموجب كتابها رقم 383/ج.أ.م/205 تاريخ 5/12/2022 الى انه، وبمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية في كل عام، يتم اطلاق النار بكثافة من قبل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، مما يؤدي الى تساقط الرصاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدرجات وبالقرب من أماكن جثوم وهبوط واقلاع الطائرات وعلى سطوح مباني المطار مما يشكل خطرا على سلامة الطيران المدني".

وتابع، "لذلك، وحفاظا على مبدأ السلامة العامة وعدم تعرض حياة المواطنين في كافة المناطق اللبنانية للخطر، وحفاظا على سلامة الطائرات القادمة الى لبنان والمغادرة منه، فانه يطلب اليكم كل في ما خصه، التعميم واتخاذ التدابير الرادعة والصارمة لمنع اي كان من اطلاق النار بمناسبة رأس السنة الميلادية المقبلة".

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