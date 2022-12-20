دوريات لمصلحة حماية المستهلك

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جالت دوريات لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية في بلدات وقرى النبطية حاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل بمؤازرة ومرافقة عناصر جهاز امن الدولة واشراف رئيس المصلحة بالتفويض محمد بيطار في المحال والمؤسسات والملاحم ومحطات المحروقات للكشف على اسعار وجودة البضائع والسلع المعروضة ومراقبة الكيل واسعار المحروقات.

وقد سطرت محاضر ضبط بحق اصحاب بعض المؤسسات المخالفة ووجهت إنذارات خطية ايضاً لأصحاب بعض المؤسسات بوجوب إعلان الأسعار وسلامة التخزين والإنتباه للمواد المنتهية الصلاحية.