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لبنان على موعد مع منخفض جوي غداً..

20
DECEMBER
2022
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يستمرّ المرتفع الجوي بالتأثير على لبنان بطقس مستقر، اليوم ايضا مع حرارة فوق المعدلات. ويؤثر على لبنان تدريجياً غدا الاربعاء منخفض جوي، سيعبر فوق شرق المتوسط، بطقس ممطر مع عواصف رعدية تدني بدرجات الحرارة وثلوج ما دون الـ ١٨٠٠متر لكنه سرعان ما ينكفئ صباح الخميس.
 
في تفاصيل طقس اليوم:
 
- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢١ درحة، بقاعا بين ٦ و ١٧ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٦.
- الجو: مشمس.
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜.
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa.
- الرؤية جيدة.
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
 
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
 
الاربعاء: يتحول تدريجياً الى غير مستقر مع امطار تكون غزيرة في بعض المناطق خاصة جنوباً وتتساقط الثلوج نهاراً على ١٨٠٠متر ثم ليلاً على ١٦٠٠م الى ١٧٠٠متر، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا، وبين ٤ و ١٣ بقاعاً، وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.
 
الخميس: الطقس متقلب غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا، وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.
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