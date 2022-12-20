living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل تشهد الأيام المقبلة اتصالات او لقاءات بين الحزب والتيار؟

20
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علمت “البناء” أن الأيام المقبلة خلال عطلة الأعياد ستشهد اتصالات وربما لقاءات بين حزب الله والتيار الوطني الحر في محاولة لرأب الصدع الذي حصل مؤخراً على خلفية جلسة مجلس الوزراء، وذلك بعدما دخل وسطاء على الخط، وأولى الخطوات التي قادت الى التهدئة هو المخرج الذي ساهم حزب الله بتسويقه لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالتفاهم عبر اللجنة الوزارية – القضائيّة حول عقد أي جلسة لمجلس الوزراء وتحديد مفهوم تصريف الأعمال وآليات اتخاذ القرارات وعقد الجلسات، ما أدى الى تبريد الأجواء المحتقنة رغم إصرار ميقاتي على انعقاد الحكومة، عندما تستدعي الحاجة.

كما علمت “البناء” أن جهوداً تجري بين قيادتي الحزب والتيار على ضبط القواعد الحزبية للطرفين وتعمل قيادة التيار على ضبط “الرؤوس الحامية” داخل التيار والتأكيد على أهمية التفاهم وتنظيم الخلاف بين “ميرنا الشالوحي” و”الضاحية”.

البناء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout