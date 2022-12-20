الانباء: الدولار على جنونه والأوضاع نحو الأسوأ!

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توقفت مصادر مالية واقتصادية عند ظاهرة الفلتان وتحويل بعض المناطق اللبنانية الى أسواق مالية مكشوفة لصرف الدولار الأميركي وتهريبه الى خارج الحدود اللبنانية والمضاربة، وهو الذي يتسبب بارتفاع الدولار بهذا الشكل الدراماتيكي، مستغربةً هذا الصمت المطبق من قبل المعنيين بالشأن المالي.

من جهته، وصف الخبير المالي جاسم عجاقة في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية الوضع بالتعيس جداً، مقدّراً ذهاب الأمور الى الأسوأ من ذلك بكثير، متوقعاً استمرار الأزمة وتفاقمها أكثر في ظل الارتفاع الجنوني للدولار وعدم تدخل المعنيين لوضع حد لهذا الفلتان.

جاقة رأى أن “الناس في لبنان تحوّلوا الى فئتين، الأولى تتدبر أمرها من خلال بعض المداخيل التي تحصل عليها بالدولار من الخارج، والقسم الأكبر منهم يعيشون على قاعدة ربنا أعطنا خبزنا كفاف يومنا ومنهم من يعيش على المساعدات الاجتماعية ودعم المؤسسات الرعائية. وهؤلاء وضعهم سيء جداً وقد تصل بهم الأمور الى درجة الكفر”. وقال عجاقة: “نحمد الله أن أسعار المحروقات في هذه الأيام تشهد انخفاضاً وإلا كانت الأمور أصعب من ذلك بكثير”.

ولكن أي وضع أسوأ يمكن أن يصل اليه اللبنانيون بعد؟ ومَن المسؤول عن التفلّت الجنوني في سعر صرف الدولار واقترابه من عتبة الـ50 ألفاً؟ من الصعب الاجابة طبعاً بانتظار ما ستؤول اليه الأسابيع المقبلة وبداية العام الجديد.