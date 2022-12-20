نداء الوطن: ميقاتي: لا شراكة لأحد في هذا الموضوع

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

حرص رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي على إعادة التأكيد أمس على أنّ "وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يُقرّ وما لا يُقرّ"، معلناً كذلك رفضه صيغة " المراسيم الجوّالة" التي يقترحها البعض ، لأنه "لا سند دستوريا لها"، مع التذكير بما نصّ عليه الدستور لناحية أنّ "قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية"، وأضاف: "القرارات التي أقرّت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع... وكل المراسيم يحتاج إقرارها إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء".