عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 كانون الأول 2022

الأخبار: رومية: المؤبّد لـ«المجانين»
وصاية دولية على التعليم!
الديار: عطلة الأعياد تشلّ السياسة... ومُبالغة داخليّة في التعويل على قمّة جوار العراق
ميقاتي يتحدث عن «شيء ما» يحتاج الى وقت... ويسعى لحشر «التيار» حكومياً
البناء: العلاقات السعودية الإيرانية: اليمن أولوية الرياض… وعودة السفارات بوابة إيران / قمة عمان تبدأ اليوم… ولبنان يحضر في بيانها الختامي… وليس في مباحثاتها/ ميقاتي يرفض المراسيم الجوالة… واجتماعات الحكومة مؤجلة لكنها باقية على الطاولة/
نداء الوطن: الإشكالية الحكومية تتجدّد: باسيل ينازع السراي على "جدول الأعمال"
ميقاتي يزايد على "المزايدين": "ردّ مبطّن" على مولوي؟
اللواء: «عيدية الفراغ»: فلتان الدولار والأسعار .. والرقابة صفر!
تباين في التحقيقات حول حادثة العاقبية.. وقضية رميش تُجدِّد الخلاف المسيحي - الشيعي حول الأراضي
الجمهورية: لبنان بين سوق سواداء وغرف سوداء
النهار: "دولار الفراغ" تصاعديّ... وجلسة حكوميّة قريباً؟
?l'orient le jour: Le drame de Aaqibiyé, un message du Hezbollah