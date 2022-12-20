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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 كانون الأول 2022

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الأخبار: رومية: المؤبّد لـ«المجانين»

وصاية دولية على التعليم!

 

 

 

الديار: عطلة الأعياد تشلّ السياسة... ومُبالغة داخليّة في التعويل على قمّة جوار العراق
ميقاتي يتحدث عن «شيء ما» يحتاج الى وقت... ويسعى لحشر «التيار» حكومياً

 

 



البناء: العلاقات السعودية الإيرانية: اليمن أولوية الرياض… وعودة السفارات بوابة إيران / قمة عمان تبدأ اليوم… ولبنان يحضر في بيانها الختامي… وليس في مباحثاتها/ ميقاتي يرفض المراسيم الجوالة… واجتماعات الحكومة مؤجلة لكنها باقية على الطاولة/

 

 

 

 

نداء الوطن: الإشكالية الحكومية تتجدّد: باسيل ينازع السراي على "جدول الأعمال"
ميقاتي يزايد على "المزايدين": "ردّ مبطّن" على مولوي؟

 

 

 

اللواء: «عيدية الفراغ»: فلتان الدولار والأسعار .. والرقابة صفر!
تباين في التحقيقات حول حادثة العاقبية.. وقضية رميش تُجدِّد الخلاف المسيحي - الشيعي حول الأراضي

 

 

 


الجمهورية: لبنان بين سوق سواداء وغرف سوداء

 

 

 

 

النهار: "دولار الفراغ" تصاعديّ... وجلسة حكوميّة قريباً؟

 

 

 

 


?l'orient le jour: Le drame de Aaqibiyé, un message du Hezbollah

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