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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 20 كانون الأول 2022

20
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير في أسواق الطاقة إن الآلية التي أقرّها الاتحاد الأوروبي لتسعير الغاز وشروط تفعيلها وطريقة عملها تجعلها لاغية وعديمة الوجود لأن الشروط والشروط المضادة التي وضعتها الدول المؤيدة والمعارضة تكفّلت بتعطيل بعضه.

 

خفايا

قال سفير دولة أوروبية في بيروت إن حجم ثقة الكتل الكبرى بالتمسك بخياراتها الرئاسية رغم إدراكها بأنها لن توصل إلى انتخاب رئيس دليل على أمرين أولهما غياب أي ضغط خارجي لإنتاج تسوية، والثاني امتلاك تطمينات بعدم وجود قلق من مخاطر الانهيار المالي.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

كشفت معلومات أنّ اجتماعات رباعية ستعقد في باريس الشهر المقبل بين فرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة من أجل مناقشة الأوضاع في لبنان، وعُلم أنّ السعوديين فوضوا القطريين تولّي الملف اللبناني كاملاً ولكن بما يخدم التوجّه السعودي خاصة والعربي عامة.

 

يتحضّر تيار سياسي لتنفيذ سلسلة تحركات مطلبية في الشارع بعد الأعياد تحت عناوين اصلاحية تشمل الاعتصام أمام قصور العدل والهيئات الرقابية.

 

تبيّن أنّ الاجراءات القضائية بحق أحد كبار موظفي الدولة تحت عنوان المعاملات العقارية لمرجع سياسي، تستهدف التحقيق حول دور الموظف المذكور في المجلس المركزي لمصرف لبنان ومفوضية الحكومة فيه.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
لم تكن زيارة وفد لبناني رسمي الى قمة عربية سوى تسجيل حضور، ولم يسجّل فيها اي تقدُّم على أي صعيد!


غمز
يُنقل عن معنيين تشاؤم إزاء ما يحضّر على صعيد الاستحقاق الرئاسي وما يحيط به.


لغز
لم يتوضح بعد مصير الطعن في دائرة المتن، في ضوء شدّ الحبال، حول تداعيات اعلان النتائج الاخيرة للطعون!

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