اجتماع للحكومة قبل رأس السنة!!؟

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أوضح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي, أنه "قد يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى اجتماع الحكومة قبل رأس السنة ربطًا بملفات عدّة ولا سيما ترقيات الضباط المنوطة بمهلة قانونية والحكومة ملزمة بالاجتماع".



وأشار الحلبي في حديث للـ"mtv", الى أن "موقفهم من الحكومة سياسي ويحاولون إلباسه لباسًا دستوريًا ولا داعٍ لاجتماع جديد للجنة الرباعية إذا أصرّوا على تكرار موقفهم المعروف مسبقاً".



وقال: "معلوماتي تشير إلى أن الثنائي الشيعي سيحضر في الاجتماعات المقبلة ويمكن للمراسيم أن تصدر كالعادة أو بأكثرية الوزراء الحاضرين لكن أفكارنا جوبهت بالرفض".