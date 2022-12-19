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حجار: أحد السفراء وكأنه يقول لنا "إدمجوا السوريين"

19
DECEMBER
2022
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أوضح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار لـmtv عن اجتماع 13 كانون الأول، أن "أحد السفراء قال إننا فاسدون وأوروبا لا تستطيع الاستمرار بالدعم المادي وإنهم مع العودة ولكن العودة الضئيلة وعلى لبنان إيجاد الحلول وكأنه يقول لنا "ادمجوا السوريين".

قلت للسفير "اعملوا معروف زيحوا من الدرب تنرجع النازحين وما بدنا مساعداتكم" ولهجته لم نسمعها حتى أيام الانتداب"، متابعا "جزء من المجتمع الدولي يريد التوطين وأنا لم أقل "اتركولنا فسادنا" بل قلت كما ترون الفساد بلبنان أنظروا إليه لديكم أيضاً".

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