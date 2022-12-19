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انقطاع التغذية الكهربائية في هذه المنطقة.. ما السبب؟!

19
DECEMBER
2022
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه "في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وبنتيجة الحمولات الزائدة على خطوط 15 ك.ف. في البقاع الغربي: خطي القرعون - مشغرة وعيتنيت - عانا العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان والمغذاة من محطة عبد العال عبر المحول 66 ك.ف. / 15 ك.ف. رقم 1، فقد حصل عطل طارئ على هذا المحول ادى الى انقطاع التغذية الكهربائية بشكل كلي على هذه الخطوط.

وحيث ان المحول المذكور يعود الى مؤسسة كهرباء لبنان، فقد ابلغتها المصلحة بالعطل ويجري التنسيق معها للكشف من قبل الفرق الفنية المختصة لدى المؤسسة لتحديد كيفية اصلاح هذا العطل او تأمين محول بديل لاعادة تغذية الخطوط المذكورة.

ولاصلاح العطل او استبدال المحول من قبل مؤسسة كهرباء، فإن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تضع جميع امكانياتها وفرقها الفنية بتصرف المؤسسة لتنفيذ الاشغال في اسرع وقت ممكن".

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