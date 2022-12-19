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لجنة متابعة تجمع اتحادات بلديات لبنان: لإيجاد حل سريع لوضع البلديات واتحاداتها

19
DECEMBER
2022
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عقدت لجنة المتابعة لتجمع اتحادات بلديات لبنان اجتماعها الدوري وأصدرت البيان التالي:
- أولاً: تعلن اللجنة عن تضامنها الكامل مع رئيس إتحاد بلديات صيدا – الزهراني ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في الحملة التي يتعرض لها وعدم وقوف الفعاليات السياسية الى جانبه فيما يتعلق بمشكلة النفايات.
- ثانياً: تعود وتذكر اللجنة أن صناديق الاتحادات وبلدياتها فارغة وبالتالي هي لم تعد قادرة على القيام بأبسط واجباتها تجاه المواطنين والموظفين على حدٍ سواء وهي تطالب على وجه السرعة بدفع جميع مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل والخلوي والهاتف الثابت على وجه السرعة.
- ثالثاً: تطالب اللجنة بتنفيذ الوعد فيما يتعلق بتأمين راتبين إضافيين عن كل شهرلموظفي البلديات واتحاد البلديات.
- رابعاً: ان عدم دفع المستحقات المتوجبة على الدولة اللبنانية للبلديات والاتحادات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة برواتب الموظفين سوف يؤدي الى إقفال البلديات واتحاداتها وبالتالي انهيار آخر مؤسسات الدولة اللبنانية. وفي هذا الاطار سوف تقوم اللجنة بسلسلة لقاءات مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة لمتابعة هذا الأمر.

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