شائعات تطال قرداحي... والأخير ينفي!

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نفى المكتب الإعلامي لوزير الاعلام اللبناني السابق #جورج_قرداحي ما نشر اليوم عبر التويتر بأنه باع جميع ممتلكاته في لبنان مؤكدًا ان هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وانها ليست المرة الاولى التي يتم فيها توزيع خبر كاذب من هذا النوع. وأضاف بأن مثل هذه الشائعات تقوم بتوزيعها وترويجها نفوس مريضة وحاقدة بهدف المس بمصداقيته الوطنية أمام الرأي العام.. ودعا المكتب هذه الجهات التي اصبحت معروفة، الى التخلي عن هذه الاساليب الوضيعة والسخيفة، لأنها لا تنطلي على أحد ولا تؤثر أبداً في مصداقية الوزير قرداحي المهنية والوطنية والاخلاقية