رئيس نقابة عمال المخابز عرض مع وفد حركة التلاقي والتواصل الاوضاع المعيشية

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استقبل رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري وفدا من حركة "التلاقي والتواصل" في لبنان برئاسة مهدي حرقوص يرافقه نائب الرئيس محمد الزين وعضو قيادة البقاع راجح زين الدين.

وأشار بيان للنقابة، الى أن المجتمعين عرضوا "للأوضاع الاقتصادية والمعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل، والغلاء الفاحش وعجز الاكثرية الساحقة عن تحمل المزيد من الاعباء المعيشية".

ولفت الى أن "رئيس الوفد عرض لأهداف حركة التلاقي والتواصل، المتمثلة بالحفاظ على ميزة لبنان التعددية والانفتاح على جميع الحضارات، والايمان بالعمل الديمقراطي البرلماني للسلطتين التشريعية والتنفيذية ونشر وتعزيز ثقافة السلام والحوار والعدالة ومحاربة الفساد السياسي والطائفي ومتابعة الاصلاحات من اجل رفع المستوى المعيشي لجميع المواطنين، ودعم القطاعين العام والخاص وتوفير فرص العمل للمواطنين حسب الكفاءة وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة الأجنبية".

وذكر البيان أن "رئيس نقابة عمال المخابز شكر الوفد على زيارته وجهوده المبذولة من اجل بناء جسور المحبة والوحدة بين اللبنانيين، وحماية الوطن والمواطن من اجل العيش بكرامة واهتمامه بالعمال العاطلين عن العمل، وتأمين فرص عمل للمواطنين، وتم الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة تصب في مصلحة الوطن والمواطن وخاصة العمال".