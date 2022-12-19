بري بحث مع السفير الروسي ووزير الاعلام في المستجدات العامة المكاري :البلد ليس بخير والسياسة في اجازة لاسبوعين وتنطلق تدريجا بعد رأس السنة

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وزير الاعلام

واستقبل الرئيس بري وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وبحث معه في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، اضافة الى شؤون اعلامية، سيما تلك المتصلة باعلان بيروت عاصمة للاعلام العربي للعام 2023.



وقال المكاري بعد اللقاء : "تشرفنا اليوم، بلقاء دولة الرئيس نبيه بري للتشاور في الشأن السياسي والاوضاع في البلد وشؤون الرئاسة لمعرفة كيفية التعاون من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وانقاذ البلد، لانه كما يرى الجميع ان البلد ليس بخير. وطالما هناك أعياد وهناك الكثير من المغتربين اللبنانيين القادمين الى بلدهم لتمضية الاعياد بين أهلهم، أعتقد الآن أن السياسة في إجازة لأسبوعين، على أن تعود الأمور للإنطلاق تدريجا بعد رأس السنة" .



أضاف المكاري :"الأمر الآخر الذي تم بحثه مع دولة الرئيس، هو إعلان بيروت عاصمة للاعلام العربي سنة 2023 ووضعه في أجواء الفعاليات المواكبة لها. وفي طبيعة الحال، طلبنا مباركته ومساندته في هذا الموضوع، بخاصة اننا دائما نستفيد من اللقاءات مع دولة الرئيس بري ومن خبرته التي لا حدود لها في السياسة اللبنانية".



الشيخ عصفور

كما استقبل الرئيس بري القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ محمد عصفور مع وفد العلماء.

وشكر الوفد للرئيس بري "إهتمامه ودعمه لحقوق الطوائف الروحية اللبنانية كافة ومنها حقوق الطائفة الاسلامية العلوية".



كما قدم الوفد لرئيس المجلس النيابي درعا تقديرية عربون وفاء وتقدير.



وفد جامعة المدينة

وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس وفدا من إدارة جامعة "المدينة" برئاسة مديرها مصطفى الكردي، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس ومدير العلاقات العامة في الجامعة نبيل بواب والطلاب الذين قدموا جلسة محاكاة للجمعية العامة للأمم المتحدة نظمتها جامعة المدينة في مدينة صور قاربوا فيها ملف ترسيم الحدود البحرية من مواقع الدول الأعضاء، والتي أكدوا فيها حق لبنان في إستثمار ثرواته البترولية كاملة.



وتلا أحد أعضاء الوفد أمام الرئيس بري توصيات المحاكاة وقدم له درع الجامعة وعلمها. كما قدم بواب نسخة من كتابه "رحلة الكلمات".