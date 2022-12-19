حمدان: أطلقوا سراح الموقوفين من سجون القضاء الأعلى

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

بيان مجلس القضاء الأعلى هو قيمة ناقصة، وليست مضافة، وطنياً وإنسانياً وقضائياً.



أثبت بيانهم وتبرير تقاعسهم، وعدم القيام بواجباتهم الوظيفية، التي تتصل بشؤون المواطنين، إنسانياً وقانونياً لعدم كفاية معاشاتهم، وكأنهم هم طبقة من الأسياد، وعموم الشعب اللبناني هم من المعتّرين والمشحرين.



إن خطورة التبرير من مجلس القضاء الأعلى للقضاة يصبّ في خانة خرق الدستور، لكل الشعب اللبناني، فيما يتعلق بحقه في العدالة ومصيره في العيش الكريم.



يا أهالي الموقوقين، إن قضاة لبنان يتحمّلون مسؤولية استمرار احتجاز أبناءكم تعسفياً، لأنهم يتهربون من بثّ ملفات المتهمين في السجون والنظارات، قضائياً وإنسانياً حتى تعطيهم دولة اللا دولة المذهبية الطائفية أموالكم، وهم عاجزون عن ملاحقة زعماء المذاهب والطوائف الحاكمين، الذين عيّنوهم، لأنهم سرقوا المال العام، وهم يدّعون استقلالية وسلطة قضائية بعيدة عن المحاصصة، في شؤون الحكم اللبناني.



أطلقوا سراح الموقوفين من سجون القضاء الأعلى.