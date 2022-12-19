صفاء درويش: قطر نقلتنا نحو مكان آخر

A + A -

أكدت الصحافية صفاء درويش أن انجاز قطر في المونديال تخطّى حدود المتوقّع بصفر ثغرات على مختلف الصعد.

واعتبرت درويش أن اللافت هو أن قطر نظّمت مونديالًا بهذا النجاح بعد سنوات قليلة على رفع حصار عنها مارسته الدول المحيطة بها.

وبحسب درويش فإن صافرة انطلاقة المونديال حملت معها القضاء على كل الحملات التي اتهمت قطر بقمع حريات المشجعين، وأن ما أظهره الإعلام وما صرّح به المشجعون الأوروبيون أنصف قطر ونسف حملات التحريض

"التنظيم كان مبهرًا من الأمن وصولًا إلى عدم ازدحام وسائل النقل والمترو، مرورًا بسلاسة الدخول إلى الملاعب والخروج منها" تقول درويش، مضيفةً أن قطر غيّرت نظرة العالم إلى العرب عمومًا وتقلت، بكونها عاصمة الرياضة، المنطقة إلى مكان متقدّم جدًا.