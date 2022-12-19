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منخفض جوي في طريقه

19
DECEMBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وارتفاع في نسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، ويتحول الطقس تدريجيا خلال الليل الى غائم جزئيا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والشمالية.
 
 
 
وجاء في النشرة الاتي:
 
 
 
-الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الأربعاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة يقترب تدريجيا، ويؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى ظهر الخميس حيث ينحسر تدريجيا.
 
 
 
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معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.
 
 
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الإثنين: صاف اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية على الساحل كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وارتفاع في نسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، يتحول الطقس تدريجيا خلال الليل الى غائم جزئيا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والشمالية.
 
الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000  متر، ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس الـ1600 متر مع تدني درجات الحرارة شمال البلاد، على ان تخف حدة الأمطار ليل الأربعاء - الخميس.
 
الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة أحيانا في المناطق الجبلية والداخلية مع ثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر، تنحسر الأمطار بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا.
 
 
 
-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 3 الى 19 درجة.
 
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.
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