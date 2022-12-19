"وضع الطبقة الفقيرة سيسوء أكثر"... خبير اقتصادي: هذا هو سبب ارتفاع سعر صرف الدولار

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أكّد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أنّ المضاربة أدت إلى رفع سعر الدولار في السوق الموازية.

واعتبر عجاقة في حديث لـ"صوت كل لبنان 93.3" ألّا سقف لدخول دولارات تساهم في لجم ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

وأوضح عجاقة أنه لا يمكن لمصرف لبنان أن يتدخّل في ضبط السوق نظراً لانخفاض الاحتياطي لديه، إنما تدخله بات في إطار تجفيف السوق من الليرة اللبنانية.

وردًّا على سؤال حول التّخوّف من انفجار اجتماعي، لفت عجاقة إلى أنّ هناك مساعدات خارجية بواسطة جمعيات خارجية وهناك مساعدات داخلية من خلال جمعيات محلية وأنّ قسمًا من القطاع الخاص يحصل على راتبه بالدولار، قائلًا إنّ الزيادات على رواتب القطاع العام قد ذابت من دون أن يستبعد سوء وضع العاملين إذا لم يتلقّوا الدعم الكافي.