living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في أنطلياس... اقتحموا المنزل وضربوا صاحبته بعنف

19
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بـلاغ جاء فيه: "ليل تاريخ 8-12-2022، أقدم مجهولان على الدخول الى منزل عاملة أجنبية في محلة أنطلياس وسلباها مبلغ /54/ مليون ل. ل. و/300/ $ وكمية من المجوهرات وهاتفها الخليوي، بعد أن هدداها بالقتل بواسطة سكين، ثم قاما بضربها بعنف وتكبيلها، وفرا بعدها الى جهة مجهولة، وقد أدخلت الضحية الى المستشفى لتلقي العلاج".

ولفت إلى أنّ، "على أثر، ذلك باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الاستعلامية والميدانية، وبنتيجة المتابعة المكثّفة، توصّلت الشعبة الى تحديد هوية المتورطين في عملية السلب، وهم: ر. ض. (مواليد عام 1973، لبناني) الرأس المدبر للعصابة وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا مخدرات وسرقة، خ. ا. (مواليد عام 1994، سوري)، ج. خ. (مواليد عام 1997، سوري)، م. ط. (مواليد عام 1986، سوري). بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم".

وأشار إلى أنّ، "بتاريخي 14و15-12-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذّت دوريات الشعبة مداهمات وكمائن في مناطق بمهريه وحمانا وغزة في البقاع الغربي أسفرت عن توقيفهم".

بالتحقيق معهم، "اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عملية السلب في محلة انطلياس، كما تبين أن الأول هو المخطط كونه على معرفة سطحية بالعاملة الأجنبية، وعرض الفكرة على أفراد عصابته فوافقوا على تنفيذها. وقد أقدم الثاني والثالث على الدخول الى المنزل وبحوزتهما سكينين، وقاما بتكبيل الضحية بعد ضربها بعنف، وسرقا أموالها ومجوهراتها، بعدها تقاسموا جميعهم المسروقات فيما بينهم. كذلك، اعترفوا أنهم كانوا قيد تنفيذ عدة عمليات سلب مماثلة، لكن عملية توقيفهم حالت دون ذلك".

ووفق البلاغ، "أُجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout