السيد نصر الله: نسأل المولى أن يوفق البلدين والشعبين اللبناني والسوري للوصول الى أفضل العلاقات الأخوية والمميزة

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بعض ما جاء في جاء في مانشيت البناء:

استقبل الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله سفير الجمهورية العربية السورية في بيروت علي عبد الكريم علي في لقاء وداعي. وشكر السيد نصر الله للسفير جهوده “الكريمة خلال إقامته المديدة في لبنان خصوصاً لجهة المساهمة في تحسين وترتيب العلاقات بين البلدين، رغم الضغوط الخارجية والداخلية”.



وأشاد بـ”حضوره الدائم والفاعل الى جانب كل المقاومين والوطنيين اللبنانيين في هذه السنوات الصعبة والظروف المعقدة التي عاشها اللبنانيون. وكذلك برعايته الجادة لكل السوريين في لبنان”، سائلاً المولى أن “يوفق البلدين والشعبين اللبناني والسوري للوصول الى أفضل العلاقات الأخوية والمميزة على كل صعيد”.