عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 كانون الأول 2022

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الأخبار: لأجل مارادونا

«غزوة» مفتي المناطق: دريان يُعوّم نفسه سعودياً... والحريري «كش ملك»

بلدة الناقورة: أي بَرَكة للترسيم؟

الديار: إسترخاء أمني يشهده لبنان بفضل ترسيم الحدود

خرق رئاسي من البوابة الفرنسيّة مطلع العام أو فراغ طويل

الراعي يرفع الصوت بغياب آليّات تنفيذيّة... وانتخابات سلسة للمفتين



نداء الوطن: 3 رسائل من بكركي تتصدّى لـ"قوى الأمر الواقع"

اليونيفل تحمّل "حزب الله" مسؤولية "تجييش البيئة"!

البناء: الأرجنتين تنتزع كأس العالم من فرنسا… وماكرون إلى عمان لقمة جوار العراق/ الكونغرس يغطي الفراغ الرئاسي بدعوة لجنة الخارجية لحكومة دون حزب الله/ الرباعي الوزاري القضائي: فشل سياسي في التوافق الدستوري… وربط نزاع/







اللواء: طبخة الرئاسة من عمَّان إلى واشنطن.. وانتخابات المُفتين تُنهي التمديد والتعيين

وزراء «العوني» يتراجعون عن مبدأ «جلسات الحكومة» ووفد إيرلندي للتحقيق في مقتل الجندي



الجمهورية: باريس تراهن على طهران والرياض



النهار: رميش بعد اليونيفيل... من تستهدف "الرسائل"؟



l'orient le jour: Les ministres-magistrats perpétuent la querelle politico-confessionnelle