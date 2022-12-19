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عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 كانون الأول 2022

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الأخبار: لأجل مارادونا

«غزوة» مفتي المناطق: دريان يُعوّم نفسه سعودياً... والحريري «كش ملك»
بلدة الناقورة: أي بَرَكة للترسيم؟

 

 

 

الديار: إسترخاء أمني يشهده لبنان بفضل ترسيم الحدود
خرق رئاسي من البوابة الفرنسيّة مطلع العام أو فراغ طويل
الراعي يرفع الصوت بغياب آليّات تنفيذيّة... وانتخابات سلسة للمفتين

 

 

 


نداء الوطن: 3 رسائل من بكركي تتصدّى لـ"قوى الأمر الواقع"
اليونيفل تحمّل "حزب الله" مسؤولية "تجييش البيئة"!

 

 

 

 

البناء: الأرجنتين تنتزع كأس العالم من فرنسا… وماكرون إلى عمان لقمة جوار العراق/ الكونغرس يغطي الفراغ الرئاسي بدعوة لجنة الخارجية لحكومة دون حزب الله/ الرباعي الوزاري القضائي: فشل سياسي في التوافق الدستوري… وربط نزاع/

 

 




اللواء: طبخة الرئاسة من عمَّان إلى واشنطن.. وانتخابات المُفتين تُنهي التمديد والتعيين
وزراء «العوني» يتراجعون عن مبدأ «جلسات الحكومة» ووفد إيرلندي للتحقيق في مقتل الجندي

 

 

 


الجمهورية: باريس تراهن على طهران والرياض

 

 

 


النهار: رميش بعد اليونيفيل... من تستهدف "الرسائل"؟

 

 

 


l'orient le jour: Les ministres-magistrats perpétuent la querelle politico-confessionnelle

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