عناوين الصحف ليوم الأثنين 19 كانون الأول 2022

الأخبار: لأجل مارادونا
«غزوة» مفتي المناطق: دريان يُعوّم نفسه سعودياً... والحريري «كش ملك»
بلدة الناقورة: أي بَرَكة للترسيم؟
الديار: إسترخاء أمني يشهده لبنان بفضل ترسيم الحدود
خرق رئاسي من البوابة الفرنسيّة مطلع العام أو فراغ طويل
الراعي يرفع الصوت بغياب آليّات تنفيذيّة... وانتخابات سلسة للمفتين
نداء الوطن: 3 رسائل من بكركي تتصدّى لـ"قوى الأمر الواقع"
اليونيفل تحمّل "حزب الله" مسؤولية "تجييش البيئة"!
البناء: الأرجنتين تنتزع كأس العالم من فرنسا… وماكرون إلى عمان لقمة جوار العراق/ الكونغرس يغطي الفراغ الرئاسي بدعوة لجنة الخارجية لحكومة دون حزب الله/ الرباعي الوزاري القضائي: فشل سياسي في التوافق الدستوري… وربط نزاع/
اللواء: طبخة الرئاسة من عمَّان إلى واشنطن.. وانتخابات المُفتين تُنهي التمديد والتعيين
وزراء «العوني» يتراجعون عن مبدأ «جلسات الحكومة» ووفد إيرلندي للتحقيق في مقتل الجندي
الجمهورية: باريس تراهن على طهران والرياض
النهار: رميش بعد اليونيفيل... من تستهدف "الرسائل"؟
l'orient le jour: Les ministres-magistrats perpétuent la querelle politico-confessionnelle