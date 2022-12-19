أسرار الصحف ليوم الأثنين 19 كانون الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع أمني إن توصيف التحقيق الأممي واللبناني لما جرى في العاقبية إنه حادث وإن اتهام حزب الله كفرضية في التحقيق استدعى أن لا يكون تعديل مسار آلية اليونيفيل تمّ عفوياً بل مخطط مسبقاً، وأن حزب الله على علم بالقرار، والأمران خطيران ومستبعدان وفي غير صالح اليونيفيل.

خفايا

قال مرجع نيابي إن البيانات الدولية والإقليمية حول الاستحقاق الرئاسي ومنها بيان أميركي أخير والتي لا تزال أسيرة خطابات الاصطفافات السابقة وتصرّح أو تلمّح للعداء لـ حزب الله تؤكد أن زمن المبادرات الجادة لم يحِن بعد، لأن ربط الانتخاب برئيس يواجه الحزب يعني تغطية الفراغ.

نداء الوطن: خفايا

أبلغ سفير دولة فاعلة مرجعاً روحياً أنّ بلاده قطعت شوطاً مهماً في إخراج الاستحقاق الرئاسي من دائرة المراوحة لكن يبقى عامل الوقت أساسيّاً لإنضاج الطبخة.

يتردد أن شركة «طيران الشرق الأوسط»، لم تبدِ أي اهتمام أو تجاوب رغم المراسلات التي وجّهتها هيئة الشراء العام لمطالبتها بالإلتزام بمقتضيات القانون.

كشف تقرير ديبلوماسي أن إيران سحبت مجموعات من الحرس الثوري من سوريا والعراق ونشرتها في المناطق الأكثر توتراً في المدن والمناطق الإيرانية.

اللواء: أسرار

همس

رفض خبير مالي يعمل في الخارج تقديم إستقالته من المؤسسة المالية الدولية التي يعمل فيها قبل التأكد من التوافق على إنتخابه رئيساً للجمهورية بأكثرية وازنة!



لغز

يردد رئيس حزب مخضرم أن تعدد اللقاءات في الفترة الأخيرة بين مرجع حكومي ومسؤول غير مدني تجاوزت الموضوعات الأمنية إلى «ملفات سياسية حسّاسة»!