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متعاقدو المهني والتقني الرسمي: مع الإستمرار بالإضراب حتى تحقيق المطالب

18
DECEMBER
2022
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عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، إجتماعا مع مندوبي المعاهد والمدارس الفنية عبر تطبيق "زووم"، وذلك لمناقشة الأوضاع في التعليم المهني والتقني وخصوصا "التوقف عن التعليم المستمر من تاريخ 5/12/2022"، وقد جرى تقييم هذه المرحلة، والتأكيد على المطالب المتعلقة بحقوق الأساتذة المتعاقدين، كما تم التصويت على الإستمرار بالإضراب من عدمه، وكانت الأكثرية "مع الإستمرار بالإضراب".

واكدت اللجنة، موقفها المعلن في بياناتها السابقة لجهة "الإستمرار بالإضراب الى حين الحصول على المطالب التي تحافظ على حقوق الأساتذة المتعاقدين"، كما طالبت المعنيين في الشأن التربوي "بإعطاء الحقوق، إنقاذا للعام الدراسي، وحفاظا على قطاع التعليم الرسمي بشكل عام، والمهني والتقني بشكل خاص".

وتقدمت اللجنة "من جميع الزملاء الأساتذة بأحر التهاني والمعايدة بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة"، آملين "من الله عز وجل أن تحمل السنة الجديدة إنفراجا للتعليم الرسمي في لبنان".
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