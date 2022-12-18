متعاقدو المهني والتقني الرسمي: مع الإستمرار بالإضراب حتى تحقيق المطالب

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عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، إجتماعا مع مندوبي المعاهد والمدارس الفنية عبر تطبيق "زووم"، وذلك لمناقشة الأوضاع في التعليم المهني والتقني وخصوصا "التوقف عن التعليم المستمر من تاريخ 5/12/2022"، وقد جرى تقييم هذه المرحلة، والتأكيد على المطالب المتعلقة بحقوق الأساتذة المتعاقدين، كما تم التصويت على الإستمرار بالإضراب من عدمه، وكانت الأكثرية "مع الإستمرار بالإضراب".





واكدت اللجنة، موقفها المعلن في بياناتها السابقة لجهة "الإستمرار بالإضراب الى حين الحصول على المطالب التي تحافظ على حقوق الأساتذة المتعاقدين"، كما طالبت المعنيين في الشأن التربوي "بإعطاء الحقوق، إنقاذا للعام الدراسي، وحفاظا على قطاع التعليم الرسمي بشكل عام، والمهني والتقني بشكل خاص".