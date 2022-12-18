كنعان في غداء مسني رعية مار مارون البوشرية: الى جانبكم دائماً ونصلي لخلاص لبنان من محنته

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شارك النائب ابراهيم كنعان رعية مار مارون البوشرية في لقاء غداء مع مسني الرعية نظمته لجنة المحبة المكونة من جمعية مار مارون و مار منصور وكاريتاس البوشرية، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في صالة الرعية بحضور كاهن الرعية مروان معوض ومختاري البوشرية كمال عبد المسيح وجان سلامة ولجنة الوقف في الرعية.

وتوجّه كنعان الى المشاركين بالقول "سعيد جداً اليوم لسببين، الاول لأننا نلتقي بزمن الميلاد الذي يحمل اجمل رسالة تضحية وتواضع للعالم، وثانياً لأقف عند همومكم وأعرف أنها كثيرة.ونحن نتشارك لقمة المحبة، نصلي اليوم معاً من اجل لبنان لنخلص من المحنة التي نحن فيها، ولكي نتعاون جميعاً لتمرير المرحلة الصعبة".

اضاف "لقد اردت ان اكون معكم في هذا العيد، ونتناول طعام الغداء معا، وأقف الى جانبكم قدر الامكان، ولأقول لكم أنكم أهلي في البوشرية، وبتعاوننا وتضامننا، وأنا اول المتضامنين معكم، نتجاوز ان شاء الله هذه الأزمة. وقد استمعت الى كاهن الرعية والمخاتبر واليكم عن اولوياتكم وسنتابعها في الأيام المقبلة".

وكانت كلمة مقتضبة لكاهن الرعية شكر فيها النائب كنعان باسم الرعية والجمعيات المنظمة على وقوفه الى جانبهم، معايداً اياه والرعية والحضور بالميلاد المجيد".