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توقيف عصابة سرقة تستهدف هواتف خلوية من داخل مقاهي ومحلات تجارية.. هذا ما ضُبط معها!

18
DECEMBER
2022
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في إطار المتابعة والجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السّرقة، توافرت معلومات حول قيام مجهولَين بتنفيذ عمليات سرقة أجهزة خلويّة من محلّات تجارية ومقاهي ضمن مدينة صيدا وجوارها.
وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلَين وتوقيفهما، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت إلى تحديد هويَتَيهما، وهما:

- ع. ح. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)
- م. م. (من مواليد عام ۲۰۰۰، فلسطيني/ سوري)

وبتاريخ 12-12-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة "أوتوستراد صيدا – صور"، حيث تمكّنت من توقيفهما، وضبطت بحوزتهما 7 أجهزة خلويّة مسروقة وسكّينَين، ودواء مخدّر وكميّة من مادّة الهيرويين، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عمليات سرقة الأجهزة الخلوية من داخل مقاهي ومحلات تجارية ضمن مدينة صيدا ومناطق مجاورة، وأنّ الهواتف المضبوطة بحوزتهما، سرقاها من داخل أحد المقاهي. كما اعترفا بتعاطي المخدّرات.
وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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