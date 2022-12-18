لقاء بين نصرالله والسفير السوري

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استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله سفير الجمهورية العربية السورية في بيروت علي عبد الكريم علي في لقاء وداعي، وشكر نصرالله للسفير جهوده "الكريمة خلال اقامته المديدة في لبنان خصوصاً لجهة المساهمة في تحسين وترتيب العلاقات بين البلدين رغم الضغوط الخارجية والداخلية".

وأشاد بـ "حضوره الدائم والفاعل الى جانب كل المقاومين والوطنيين اللبنانيين في هذه السنوات الصعبة والظروف المعقدة التي عاشها اللبنانيون. وكذلك برعايته الجادة لكل السوريين في لبنان"، سائلا المولى أن "يوفق البلدين والشعبين اللبناني والسوري للوصول الى افضل العلاقات الأخوية والمميزة على كل صعيد".